Green Lantern, Finn Wittrock sarà Guy Gardner nello show HBO!

Assume contorni sempre più concreti Green Lantern, la serie HBO basata sul celebre personaggio DC precedentemente portato in vita sul grande schermo da Ryan Reynolds: nelle ultime ore, infatti, è arrivata la conferma di un'ulteriore e importantissima aggiunta al cast dello show sulle Lanterne Verdi.

Con le riprese di Green Lantern ormai prossime all'inizio, dunque, un nuovo eroe si è unito alla nostra squadra speciale: stiamo parlando di Guy Gardner, una Lanterna dal carattere tutt'altro che mansueto che nello show avrà il volto di Finn Wittrock, già visto in serie come Ratched e American Horror Story.

Guy sarà un personaggio tutt'altro che facile, almeno a giudicare da quanto visto nei fumetti: attivo negli anni '80, si tratta di un individuo tutto muscoli e impulsività, stereotipo del maschio alpha pensato per essere la perfetta caricatura degli ideali ultra-patriottici tanto in voga negli Stati Uniti nel corso dell'ultima parte del secolo scorso.

Green Lantern, com'è noto, ci permetterà comunque di viaggiare attraverso le galassie e i decenni, prendendo il via proprio all'epoca della prima Lanterna, Alan Scott (siamo agli inizi degli anni '40). Quali sono le vostre aspettative per questa serie? Diteci la vostra nei commenti! Pare, intanto, che sia stata confermata la presenza di Sinestro in Green Lantern.