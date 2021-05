Green Lantern, Finn Wittrock rivela come ha ottenuto il ruolo di Guy Gardner

È di qualche giorno fa la notizia che Finn Wittrock è stato scelto per interpretare Guy Gardner in Green Lantern di HBO Max e ora che il suo coinvolgimento è stato reso noto, l'attore ha parlato di come ha ottenuto l'ambito ruolo durante un'intervista.

DC e HBO Max stanno provando a portare sul piccolo schermo uno show televisivo live-action che presenterà diverse Lanterne Verdi, la serie è stata creata da Greg Berlanti, Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim.



Lo show coprirà diversi decenni e presenterà un cast ampio e diversificato. Finora, DC ha annunciato solo Finn Wittrock nel cast e l'attore, in un'intervista con Rotten Tomatoes, ha spiegato come ha ottenuto la parte.

"Ho fatto un provino vecchio stile, tutti sapevano di cosa si trattava. Di solito durante un'audizione, vai in un ufficio casting, oppure ho fatto molte audizioni davanti a uno schermo. Ma il modo vecchia scuola di farlo consiste nell’andare in uno studio davanti alle luci e una telecamera e dovevo recitare una scena, quindi è quello che ho fatto" ha spiegato Wittrock.



"È stato un po' scoraggiante e molto più grande di quanto pensassi. Vickie Thomas, che è la direttrice del casting di cui sono sempre stato un po', non spaventato, ma impressionato, si è seduta su uno sgabello e leggeva con me. Ha un posto speciale nel mio cuore. Poi una settimana dopo ho scoperto di aver ottenuto il ruolo, quindi è stato molto bello. Sono stato molto grato."

Wittrock non ha spiegato in dettaglio quanto tempo è durato il processo di audizione o quanti incontri ha avuto con la DC prima del test sullo schermo. Tuttavia, questo spiega come ha ottenuto il ruolo e ciò che gli altri attori probabilmente sperimenteranno mentre cercano di diventare i suoi co-protagonisti nella serie.



Secondo gli ultimi rumors in Green Lantern dovrebbe apparire anche Sinestro, il villain dei fumetti dell'universo DC. Siete entusiasti di vedere Green Lantern? Fatecelo sapere nei commenti!