Green Lantern, Finn Wittrock sulla serie HBO Max: 'Non è la classica storia di supereroi'

Una nuova serie tv targata DC approderà prossimamente su HBO Max, Green Lantern Lantern. E stando a quanto dichiarato da uno dei suoi protagonisti, Finn Wittrock, non si tratterà della "classica storia di supereroi".

Uno dei progetti DC più attesi dei prossimi anni è senz'altro la serie tv live-action Green Lantern di HBO Max.

E se pian piano si va formando il suo cast, il primo attore ad essere stato annunciato, Finn Wittrock a.k.a. Guy Gardner, ha voluto raccontare qualcosa di più sul progetto ai microfoni di EW!.

"Gli spettatori saranno piacevolmente sorpresi, davvero" ha esordito l'attore. "È davvero forte quanto sia tentacolare come storyline. È davvero epico: attraversa spazio e tempo, e ha qualcosa per tutti"

Ma soprattutto, Wittrock ne premia l'originalità: "Non è la classica storia di supereroi".

Dopotutto, lo show non si incentrerà solo su una singola lanterna, ma ne incontreremo diverse, come Jessica Cruz, la prima Lanterna donna del Settore 2814; Simon Baz, solitamente il partner di Jessica, assegnato al pianeta Terra; e poi Alan Scott, la prima Lanterna terrestre, interpretato da Jeremy Irvine. Inoltre, nella serie appariranno anche Sinestro e Kilowog.

"Guy è una figura piuttosto polarizzante" ammette Wittrock, parlando del suo personaggio. Anche qui, infatti, Guy Gardner "manterrà la sua tendenza a ostentare sempre tutto", Wittrock rivela che avrà anche "un cuore d'oro".

"Porterà parecchio sulle spalle in questa serie. È un personaggio chiave della storia. E credo che sia un modo interessarsi di approcciarsi ad essa. Non è il più convenzionale, ma credo che le persone potranno vedere un lato di lui che non sapevano potesse avere".

Le riprese di Green Lantern dovrebbero iniziare verso fine 2021/inizio 2022.