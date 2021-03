Green Lantern: stanno per iniziare le riprese della serie di HBO Max

Abbiamo scoperto alcuni dettagli riguardo i personaggi protagonisti di Green Lantern, inoltre siamo sicuri che tutti i fan dei fumetti DC saranno felici di sapere che a breve partiranno le riprese della serie di HBO Max.

L'opera metterà in scena le avventure dei famosi personaggi dei comics americani, concentrandosi in particolare su tre diverse generazioni di supereroi, impegnati a proteggere la galassia. Secondo quanto è presente in una pagina del sito web della FTIA, la "Film and Television Industry Alliance", le riprese dello show di HBO Max inizieranno il prossimo 12 aprile e si terranno a Los Angeles in California. Ovviamente le difficoltà nel girare una serie TV durante la pandemia di Coronavirus potrebbe portare ad un ritardo o alla decisione di rimandare l'inizio dei lavori, ma per adesso i fan sono felici di poter finalmente scoprire qualche dettaglio in più sul progetto.

Al lavoro su Green Lantern troviamo Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim, autore famoso per aver curato diversi show di The CW dedicati ai supereroi DC, mentre per ora non sappiamo ancora da quante puntate sarà composta la prima stagione della serie. Nei mesi scorsi avevamo parlato della possibile identità degli avversari dei protagonisti di Green Lantern, inoltre ecco una fan art di Bosslogic dedicata ai famosi personaggi.