Green Lantern, James Gunn smentisce: 'La serie HBO Max non è stata cancellata'

I cambiamenti in seno ai neo-costituiti DC Studios continuano senza sosta, con James Gunn e Peter Safran che avranno il compito difficilissimo di resettare e creare da zero un nuovo universo cinematografico condiviso sugli eroi della DC Comics. Nelle ultime ore, si era diffusa la notizia della cancellazione della serie HBO Max su Green Lantern.

L'ansia e la confusione su ciò che sta accadendo nell'Universo DC si sono arricchite di un nuovo capitolo oggi, dato che James Gunn, capo dei DC Studios, è tornato su Twitter per rispondere alle voci che circolano sul franchise. L'ultimo scambio proviene da un articolo pubblicato su CBR, che ha citato il report dello scooper Daniel RPK secondo cui "la serie su Green Lantern, originariamente annunciata per il servizio di streaming HBO Max, è stata cancellata".

La replica di James Gunn è stata una secca smentita, semplicemente con le parole "Fake", ovvero a indicare che tale notizia è totalmente falsa.

Tuttavia, come al solito, Twitter sembra incapace di trasmettere le complessità più sottili della comunicazione, lasciando i fan della DC confusi su cosa, esattamente, Gunn stia definendo falso. Il rumor originale non solo sosteneva che la serie TV di Lanterna Verde per HBO Max fosse morta, ma anche che Gunn avesse scelto di utilizzare il personaggio di Lanterna Verde per il cinema. Ora alcuni fan si chiedono nei tweet di risposta se sia falsa la cancellazione della serie su Green Lantern, il futuro del personaggio nei film per il cinema o se qualsiasi notizia su cambiamenti e/o piani per il franchise legato al personaggio sia semplicemente da non credere in questo momento.

Andy Behbakht di Screen Rant ha corroborato la risposta di Gunn con un proprio articolo, scrivendo in un tweet che "Sì, posso già smentire questa notizia, dato che la scorsa settimana ho avuto contatti con HBO Max e WBTV riguardo alla serie televisiva #GreenLantern: non sono state apportate modifiche, dato che lo show è ancora in fase di sviluppo".

Il progetto, dalla lunga gestazione, è prodotta da Greg Berlanti, e secondo quanto rivelato qualche mese fa, la storia sarà rielaborata per includere la Lanterna Verde John Stewart come protagonista: a tal proposito, lo scrittore e showrunner Seth Grahame-Smith, precedentemente annunciato, ha lasciato il timone dello show, come segnalato dal The Hollywood Reporter. Stando al report, Grahame-Smith aveva già completato otto sceneggiature per la serie streaming DC, ma secondo quanto riferito ha scelto di dimettersi dopo tutti i cambiamenti di leadership avvenuti nei mesci scorsi alla HBO Max e alla Warner Bros. Discovery.