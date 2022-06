Green Lantern, Jeremy Irvine sulla serie HBO:'Progetto ambizioso che richiede tempo'

Dopo la recente fusione tra Warner Bros. e Discovery, l'universo DC live action sembra potersi evolvere praticamente in ogni istante e tra i progetti in cantiere spicca la serie HBO su Lanterna Verde. Gli aggiornamenti in realtà sono piuttosto rari e le uniche conferme nel cast risultano essere Finn Wittrock e Jeremy Irvine.

Irvine interpreterà Alan Scott e in una recente intervista rilasciata a Screenrant, l'attore ha parlato del progetto. Per saperne di più sulle ultime novità di Green Lantern potete leggere i nostri aggiornamenti.

"Sono molto emozionato. Allo stesso tempo è un progetto che esiste da un po'. Per quanto ne so non c'è una data d'inizio ma quando riceverò la chiamata infilerò la calzamaglia verde e sarò lì".



Irvine sottolinea la difficoltà del momento:"Ritengo sia un periodo molto difficile per far decollare qualsiasi progetto e so che vogliono realizzare quel progetto su ampia scala. Penso che riuscire a far combaciare tutto in un racconto così ambizioso sia difficile ma spero che ad un certo punto tutti i puntini possano collegarsi. Tuttavia queste cose richiedono parecchio tempo".



Al momento non esiste una data d'inizio della produzione:"Per quanto ne so non c'è ancora una data precisa. Quando mi hanno offerto il ruolo mi hanno detto che ci sarebbero voluti circa due o tre mesi per realizzare l'outfit".



Finn Wittrock aveva dichiarato che Green Lantern non sarà la classica storia di supereroi.