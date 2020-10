Green Lantern, Marc Guggenheim: 'È scritto come una serie TV, ma prodotto come un film'

Marc Guggenheim avrà anche lasciato l'Arrowverse, ma orbita ancora attorno ai supereroi e all'universo DC: è per questo che è lui a fornirci qualche aggiornamento sulla serie tv di Green Lantern in sviluppo per HBO Max.

Parlando sempre durante un panel del Comic Con diffuso quest'oggi, il Storytelling Across Media del Comic Con (SAM@Home) Guggenheim ha parlato dell'approccio ideale di scrittura e produzione di una serie tv, e andando più nello specifico, quella dedicata a Green Lantern su cui sta lavorando adesso assieme a Greg Berlanti e Geoff Johns.

"Quello che penso io, e non è certo un'opinione condivisa da tutti, è non puoi realizzare una serie tv da 10 ore o 8 episodi come un film di 8 ore. Non penso che possa funzionare. Quando vedo che utilizzano questo 'metodo', mi sembra sempre che ci siano degli episodi un po' più flaccidi nel mezzo" ha affermato "Credo ci si debba approcciare in base a quello che è, una serie tv, e ognuno dei suoi episodi va trattato come un'entità a sé stante. Anche se si tratta di un servizio streaming, e se si spera che le persone facciano binge-watching, devi far sì che ogni episodio sia un pasto soddisfacente. Devi guardarlo con in mente un ritmo differente da quello che avrebbe un film, che [solitamente è della durata] di due ore".

Ma conclude, mettendo bene in chiaro la situazione: "Detto ciò, di certo l'ambizione che c'è dietro la produzione di questo show di HBO Max per il quale stiamo lavorando, è la stessa che si applicherebbe a un film. Quindi la stiamo scrivendo come una serie tv, ma speriamo di produrlo come un film".

Stando ai rumor sul budget di Green Lantern, le parole di Marc Guggenheim starebbero semplicemente confermando l'idea alla base dello show; vedremo se poi tutto questo si tradurrà anche in un successo qualitativo.