Green Lantern, Marc Guggenheim: 'HBO aggiusterà gli errori del film con Ryan Reynolds'

Una nuovissima serie televisiva di Green Lantern è attualmente in fase di sviluppo per HBO Max, con gli attori Finn Wittrock e Jeremy Irvine che interpreteranno rispettivamente i personaggi DC Comics Guy Gardner e Alan Scott.

In un'intervista concessa a ComicBookMovie, lo scrittore dello show Marc Guggenheim ha discusso dell'approccio adottato con la prossima nuova serie DC, e si è detto sicuro che il suo Green Lantern aggiusterà gli errori del famoso film di Ryan Reynolds. "Ci stiamo approcciando a Lanterna Verde, come se fosse qualcosa di distinto rispetto all'Arrowverse. Non avrà vincolo creativo. Anche se io, Greg Berlanti, Lamont Magee, Geoff Johns, abbiamo tutti molta esperienza nell'Arrowverse. Sono sicuro che abbiamo imparato molte lezioni facendo quelle serie tv, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista della produzione. Sono sicuro che porteremo quell'esperienza nel nuovo Lanterna Verde man mano che ci addentreremo sempre di più nella serie."

Guggenheim ha continuato: "Greg ed io lavoriamo insieme da 16 anni ormai. Abbiamo lavorato insieme su molte cose diverse, alcune relative alla DC, altre no. È venuto da me qualche tempo fa con un'idea folle: 'DC ci sta per fare una serie di Lanterne Verdi per il loro servizio di streaming, vorresti essere coinvolto?' Ho detto subito di si. Io e Greg abbiamo il desiderio di rimediare a ciò che era stato fatto di sbagliato nel film di dieci anni fa".

Ricordiamo che Lee Toland Krieger è stato scelto per dirigere i primi due episodi di Green Lantern. Il regista ha già diretto episodi di Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina e Superman & Lois. Inoltre, nuovi rumor indicano la presenza di Sinestro come villain principale.