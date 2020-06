Green Lantern, in quali modi Warner Bros. può evitare un nuovo flop?

Conosciamo tutti la tragicomica vicenda del film su Lanterna Verde con Ryan Reynolds, una pellicola che lo stesso Reynolds si diverte a prendere in giro a ogni occasione (fino a sconsigliarne addirittura il noleggio). Ma come può Warner Bros. evitare un altro pasticcio con i nuovi progetti a tema per il grande e per il piccolo schermo?

A tal proposito, il sito CBM ha steso una lista di punti che secondo loro Warner Bros. dovrebbe curare particolarmente per una buona riuscita del prodotto, che si tratti del film sui Green Lantern Corps, sia che si parli della serie targata HBO Max.

In primis, CBM fa riferimento ai costumi, punto di scherno per il precedente tentativo hollywoodiano dato il massiccio utilizzo della CGI nel reallizzarlo, e il risultato finale ben poco apprezzato.

A seguire, arriva il suggerimento di evitare di riproporre l'origin story del protagonista principale (Hal Jordan, John Stewart, o quale che sia la Lanterna prescelta), almeno inizialmente, e lasciare che la storia abbia inizio "più in là nel tempo", magari con un Hal o un John già avvezzi al ruolo da supereroe.

A proposito di CGI e un aspetto poco autentico, anche Oa, il pianeta immaginario sede del quartier generale dei Green Lantern Corps, sarebbe auspicabile che venisse mostrato in tutto il suo antico splendore (dopotutto, è uno dei pianeti più antichi dell'universo).

Un altro punto su cui il sito insiste molto è lo spazio concesso agli altri personaggi chiave dell'universo in questione, da Sinestro e i suoi Corps War alle altre Lanterne (Bianche, Arancioni, Gialle ecc. ma anche quelle umane come Simon Baz o Jessica Cruz), tutti meriterebbero il dovuto screen-time.

E, infine, tutti ci auspichiamo che vi sia un Parallax degno della sua fama... O che, come suggerisce sempre CBM, possa essere presente in quanto minaccia incombente, ma si potrebbe benissimo fare a meno di mostrarlo, se non altro nelle prime stagioni (o il primo film), magari mettendo in scena l'arco narrativo in cui Hal veniva posseduto proprio da Parallax.

E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste osservazioni? Quali credete che siano gli step imprescindibili per evitare un nuovo flop? Fateci sapere nei commenti.