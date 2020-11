Green Lantern, nuovi dettagli sulla serie targata HBO Max

Uno dei progetti maggiormente interessanti in fase di sviluppo per il piccolo schermo è Green Lantern, per HBO Max. Nelle ultime ore sono state rilasciate alcune interessanti descrizioni che riguardano i personaggi dello show, che porta per la prima volta in tv in una serie live action Lanterna Verde, dopo il flop al cinema e la serie animata.

I dettagli diffusi riguardano Guy Gardner e Alan Scott così come Bree Jarta. Ecco le descrizioni:"Guy Gardner, maschio bianco, 30 anni. Una massiccia massa di mascolinità, come viene resa nei fumetti. Guy è una personificazione dell'iper-patriottismo rilevato negli anni '80 che ha dato i natali a Hulk Hogan e Rambo. Tuttavia, Guy è ancora più simpatico.

Potrebbe comportarsi da sciocco ma non è uno sciocco; Guy ama sua figlia e sua moglie con tutto il suo cuore festaiolo, guida veloce ed è irascibile. Ma come molti maschi alfa c'è una corrente profonda di dolore che traina il tutto".



"Bree Jarta: nera, donna, 30 anni. Poche Lanterne prendono l'impegno per il Corpo e il loro scopo più seriamente di Bree. Lei è per metà umana ed è la metà che ha cercato con forza di dimenticare. Bree ha una madre aliena e un padre umano. Tuttavia è cresciuta su un pianeta più illuminato, con una società maggiormente avanzata. Bree ha superato i suoi colleghi e ha guadagnato il suo anello solo per trovarsi a collaborare con Guy Gardner". Infine l'ultima descrizione:"Alan Scott: maschio bianco, 28 anni. Dall'esterno Alan è il modello dei primi anni '40. L'immagine di un G-Man. Alan è bello, ben rasato e ben vestito, senza un capello fuori posto. Ha trascorso la sua giovane vita cercando di personificare la verità, la giustizia e l'American Way; è già un nome familiare a L.A. ed è visto come un eroe grazie alla copertura positiva della stampa. Tuttavia, nonostante tutta l'onestà di Alan, c'è un'enorme bugia che lo tormenta; è gay. Un fatto che, nella sua epoca, poteva costargli il lavoro, o addirittura la vita".



La sinossi spiega che "Green Lantern descriverà le avventure di una moltitudine di Lanterne, tra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott, la prima Lanterna Verde della Terra che, fede ai fumetti, è omosessuale. La serie includerà anche i preferiti dai fan come Sinestro e Kilowog, e introdurrà anche i nuovi eroi del Corpo delle Lanterne Verdi".



Nel frattempo sono stati rivelati rating e possibili villain di Green Lantern; inoltre è stato confermato che la serie su Lanterna Verde coprirà diverse fasi temporali.