Green Lantern, nuovi dettagli su Simon Baz e Jessica Cruz per la serie tv di HBO Max!

Nelle scorse ore sono emerse nuove descrizioni dei personaggi principali per la serie Green Lantern, nuovo show DC Films in lavorazione per il servizio di streaming on demand HBO Max.

I retroscena, forniti dal sempre sul pezzo The Illuminerdi, riguardano le Lanterne Verdi Jessica Cruz e Simon Baz e anticipano che i due eroi si uniranno all'elenco dei membri del celebre corpo spaziale. Come riportato in precedenza dal sito, Guy Gardner, Bree Jarta e l'originale Lanterna Verde Alan Scott saranno tutti i protagonisti della serie, con Cruz e Baz, due nuovi personaggi dei fumetti, che faranno parte del gruppo.

Nelle descrizioni fornite, saranno abbastanza simili alle loro controparti dei fumetti.

Jessica Cruz : Proteggere la galassia è già abbastanza difficile. È ancora più difficile quando sei il tipo di persona che si sente a disagio nel lasciare il proprio appartamento. La vita ha costretto Jessica a diventare autosufficiente ad una giovane età. Ha lavorato durante gli anni della scuola, il tutto mentre si prendeva cura della sorella minore. È brillante. Determinata. Eppure guardandola non riusciresti mai ad intravedere la lotta che sta combattendo dentro di se, perché Jessica vive con un disturbo d'ansia a volte paralizzante. Ha combattuto la paura più a lungo di qualsiasi altra Lanterna.

Simon Baz: Simon ama le Lanterne Verdi da tutta la vita ma lavora a Detroit come venditore, usando il suo innato fascino e il suo dono della parlantina. Tuttavia, ultimamente gli affari non sono andati bene. Sulla scia dell'11 settembre, l'America è diventata diffidente nei confronti dei giovani uomini mediorientali.

La presenza di Jessica e Simon era già stata confermata qualche mese fa, ma i nuovi dettagli faranno felici i fan DC, che dovrebbe includere anche diversi villain. Ricordiamo che il progetto è prodotto da Geoff Johns e scritto da Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim, anche se al momento non è stata rivelata una data di uscita.