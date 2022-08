Green Lantern è in pericolo dopo la cancellazione di vari prodotti DC? Ecco cosa sappiamo

Dopo i recenti tagli della Warner Bros, che hanno portato alla cancellazione del film di Batgirl, tutti i prodotti targati WBD e DC sembrano essere in pericolo. Tra questi c'è Green Lantern, di cui si è recentemente parlato: le notizie che arrivano sullo show sembrano positive!

La serie con Finn Wittrock, secondo quanto affermato da Comicbook, è "molto viva" e sta "sicuramente andando avanti". L'ultimo aggiornamento è arrivato nel mese di Giugno quando Jeremy Irvine, interprete di Alan Scott, ha parlato del viaggio "difficile" e "ambizioso" per portare in vita il progetto fino ad ora.

"Sono molto eccitato", ha detto Irvine a Screen Rant in quell'occasione. "Al tempo stesso, è un progetto che esiste da un po' di tempo. Da quel che so, non esiste una data di inizio, ma quando avrò la chiamata, indosserò i miei collant verdi e sarò lì. Credo che sia un momento molto difficile per far decollare qualsiasi tipo di progetto e so che vogliono realizzare quella serie su una scala molto ampia. Penso che ottenere che tutte le stelle possano allinearsi su un tipo di racconto così ambizioso di quella storia sia difficile, e spero a un certo punto che tutto si riunisca. Ma queste cose, sfortunatamente, richiedono molto tempo e richiedono molti aspetti diversi per avvenire".

Dunque non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni, ma il destino dello show potrebbe essere positivo. Talmente tanto che sembra che ci sia già una data di uscita di Green Lantern su HBO Max.