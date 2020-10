Green Lantern, primi dettagli sulla serie HBO Max: ci saranno anche Sinestro e Alan Scott

HBO Max ha finalmente diffuso i primi dettagli su Green Lantern, attesa serie incentrata sul celebre supereroe DC sviluppata da Greg Berlanti e Geoff Johns.

Come riferito dall'Hollywood Reporter, il servizio di streaming ha scelto come showrunner Seth Grahame-Smith, autore degli apprezzati romanzi La leggenda del cacciatore di vampiri e Orgoglio pregiudizione e zombie (e dei ripettivi adattamenti cinematografici) e co-sceneggiatore di Lego Batman - Il film. Grahame-Smith scriverà l'episodio pilota a quattro mani con l'architetto dell'Arrowverse Marc Guggenheim.

Composta da 10 episodi della durata di un'ora, la serie è descritta come "una saga che attraversa decenni e galassie" e presenterà diverse Lanterne Verdi, gli agenti di polizia spaziali che sorvegliano lo spazio conosciuto e sconosciuto dell'universo. Lo show seguirà Lanterne legate alla Terra come Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, e Alan Scott (nessuna menzione invece per Hal Jordan, John Stewart o Kyle Rayner), ed inoltre confermata la presenza di Sinistro e Kilowog.

Stando al sito, Green Lantern potrebbe entrare in produzione già a metà del 2021.

Nel frattempo vi ricordiamo che Green Lantern non è l'unico titolo DC in lavorazione ad HBO Max. Il servizio streaming di casa Warner ha infatti già messo in cantiere diversi progetti tra cui una serie sulla Justice League Dark prodotta da J.J. Abrams e gli show spin-off di The Batman e The Suicide Squad.