Green Lantern: riprese imminenti per la serie HBO Max? Ecco tutte le novità sul progetto!

Era da diverso tempo che non si avevano più notizie o aggiornamenti circa la serie su Green Lantern in programma su HBO Max. Eccetto il casting di Finn Wittrock nei panni di Guy Gardner e di Jeremy Irvine in quelli di Alan Scott non avevamo altro tipo di informazioni ufficiali riguardo lo show. Ma adesso è arrivato un ulteriore aggiornamento.

In un'intervista concessa a Metro Entertainment, proprio Irvine ha rivelato che non c'è ancora una "data certa" per l'inizio della produzione della serie e che non ha ancora avuto modo di provare un costume. "Non l'ho ancora fatto", ha rivelato Irvine. "Per quanto ne so, non c'è ancora una data di inizio certa. Ma quando mi hanno offerto il ruolo, mi hanno detto che ci sarebbero voluti due o tre mesi per realizzare il costume. Ora dovranno inserirci la mia pancia".

Lanterna Verde sarà ambientata in diverse linee temporali e avrà come protagonisti Wittrock (American Horror Story, Deep Water) nei panni di Guy Gardner e Irvine (War Horse, Mamma Mia! Here We Go Again) in quelli di Alan Scott, mentre in precedenza si vociferava che Tobias Menzies (Game of Thrones, The Crown) avrebbe interpretato Sinestro. La serie dovrebbe contare anche su Jessica Cruz, Simon Baz, Killowog e un personaggio di nuova creazione chiamato Bree Jarta. Lo show è prodotto e diretto da Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim.

"Sì, questa serie è gigantesca", aveva spiegato Grahame-Smith in un'intervista dell'ottobre 2021. "Ci è voluto un bel po' di tempo per arrivare a questo punto ed è stata una grande, grande impresa. Sta andando molto bene. Tutto quello che posso dire è che sta andando molto bene e che ci saranno delle Lanterne Verdi, e che sarà su HBO Max".

Tempo fa, inoltre, si diceva che Lanterna Verde avrebbe avuto un tono simile a Watchmen, la serie HBO di Damon Lindelof, sequel del capolavoro di Alan Moore.