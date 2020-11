Green Lantern: Rivelato rating e possibili villain della serie di HBO Max

Mentre inizia già a circolare il nome di una protagonista di Green Lantern, scopriamo qualcosa di più riguardo il rating della serie e il rumor riguardo uno dei possibili avversari dei personaggi della serie prodotta da HBO.

La prima stagione dell'opera sarà composta da 10 episodi, che ci racconteranno le vicende dei membri del corpo delle Lanterne Verdi, impegnate ad affrontare alcuni degli avversari più potenti visti nelle pagine dei fumetti. Secondo quanto fa sapere la testata online The Direct, la serie avrebbe ricevuto il rating TV-MA, quello che indica show per un pubblico maturo, a causa della presenza di violenza e volgarità. Green Lantern non è l'unica serie TV ad aver ricevuto questo punteggio, che è stato accordato ad opere quali "Titans" e "Doom Patrol".

Lo stesso sito ha inoltre indicato che i protagonisti della serie dovranno affrontare i Dominatori, razza aliena che ha affrontato più volte i membri delle Lanterne Verdi e che abbiamo visto anche nelle puntate di vari show di The CW, tra cui "The Flash" e "Legends of Tomorrow", anche se per ora la loro presenza in Green Lantern non è ancora stata resa ufficiale.

I lavori sulla serie inizieranno nel corso del 2021, nel frattempo ecco una fan art dedicata ai protagonisti di Green Lantern.