Green Lantern: la serie di HBO Max avrà un regista d'eccezione, ecco chi!

Continuano ad arrivare nuovi dettagli sulla serie tv di HBO Max Green Lantern: dopo la conferma del casting di Jeremy Irvine nel ruolo di Alan Scott, ora è stato rivelato anche il nome di uno dei registi dello show.

I supereroi DC dominano ormai da anni la scena in casa Warner, soprattutto sul piano televisivo, e la nuova serie di HBO Max, Green Lantern, promette di continuare a portare avanti la tradizione.

Ciò che sappiamo finora sullo show non è molto, ma la premessa vorrebbe coinvolte una moltitudine di personaggi, a partire dalla prima Lanterna Verde, Alan Scott, a Guy Gardner (interpretato da Finn Wittrock) e Bree Jarta, e tanti altri volti dai più ai meno familiari per gli spettatori.

Ma per poter conquistare il pubblico non basta solo un cast di talento, tale deve essere anche il reparto creativo-produttivo. Ecco perché tra i registi che affiancheranno la scrittura di Greg Berlanti, Mark Guggenheim e Seth Graham Smith ci sarà Lee Toland Krieger, a cui saranno affidati i primi due episodi dello show.

I fan di The CW lo hanno già visto in azione dietro la telecamera di alcuni episodi di Superman & Lois e Riverdale, e in molti lo ricorderanno come il regista del film Adaline - L'Eterna Giovinezza, con Blake Lively e Michiel Huisman, ma ha anche diretto episodi di numerose altre serie di successo come You, Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Prodigal Son e una delle più recenti hit di Netflix Tenebre e Ossa.

E voi, che ne pensate del progetto fino ad ora? Vi incuriosisce questo Green Lantern? Fateci sapere nei commenti.