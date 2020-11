Green Lantern, la serie HBO Max coprirà diverse fasi temporali

La serie Green Lantern della HBO Max è al momento avvolta totalmente nel mistero essendo ancora nelle prime fasi del suo sviluppo. Quello che si sa dello spettacolo è che presenterà una vasta gamma di personaggi, inclusi gli eroi Guy Gardner e Alan Scott.

In tanti ripongono molte speranze su questo show e Marc Guggenheim ha assicurato che non verranno deluse, rivelando che il tutto verrà prodotto come se fosse un vero e proprio film. Per ora sappiamo che quello della HBO Max sarà un Green Lantern totalmente differente da quello che abbiamo visto nel film del 2011 con Ryan Reynolds. Vedremo per l'appunto un supereroe per metà umano e per metà alieno, proveniente da una società avanzata di un altro pianeta.

Nel corso degli ultimi giorni ci sono giunte nuove informazioni sulla serie e, sembra che Green Lantern affronterà vari periodi, le fonti per l'appunto dicono che lo spettacolo includerà gli anni '40, '80 fino ad arrivare ai giorni nostri. Il modo in cui la serie si alternerà tra questi periodi è per ora del tutto sconosciuto.

Stando ai rumor sul budget, Green Lantern potrà contare su enormi quantitativi di denaro. Sappiamo però che un budget spropositato non è sempre garanzia di qualità ma in molti credono che finalmente questa serie HBO Max potrà rendere giustizia al supereroe DC.