Green Lantern, la serie di HBO Max sarà simile a Watchmen nei toni?

Fin Wittrock ce l'aveva anticipato: Green Lantern non sarà la classica storia di supereroi, e le ultime indiscrezioni sulla serie di HBO Max sembrerebbero confermarlo, dato che è già stata paragonata a Watchmen.

Lo scorso anno veniva annunciata una serie HBO Max su Green Lantern dal budget spropositato, come era stato affermato all'epoca dallo stesso responsabile dei contenuti della piattaforma, Kevin Reilly.

Man Mano avremmo appreso che lo show ci avrebbe mostrato diverse lanterne, inclusi Alan Scott, Guy Gardner, Simon Baz e Jessica Cruz, in quella che sarà una storyline "davvero tentacolare, che attraversa spazio e tempo e ha qualcosa per tutti".

E sebbene queste premesse ci facevano sicuramente ben sperare su ciò che avremmo visto, è anche vero che gestire un gran numero di personaggi, tutti con un background decisamente peculiare, è sempre difficile, e si può facilmente compiere dei passi falsi.

Tuttavia, il sito The Illuminerdi ha recentemente condiviso delle informazioni che potrebbero rassicurare molti fan, o almeno coloro che hanno apprezzato la serie tv di Watchmen di Damon Lindelof.

Secondo quanto riportato, infatti, sembrerebbe che Green Lantern sarà "più dark di quanto ci si potesse aspettare", e avrà dei toni simili proprio alla pluripremiata serie di HBO.

Cosa può significare tutto questo nel concreto è ancora da appurare, quindi non resta che attendere l'arrivo di Green Lantern in tv per poterlo scoprire.