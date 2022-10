Green Lantern, la serie HBO Max è ancora viva: ma sarà rielaborata per John Stewart

In uno dei giorni più importanti della storia recente della DC Films, ribattezzata DC Studios con James Gunn come leader, sono emerse anche nuovi aggiornamenti sulla serie tv di Green Lantern in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand HBO Max.

Il progetto, dalla lunga gestazione, arriverà dal produttore esecutivo Greg Berlanti, ma secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter la storia sarà rielaborata per includere la Lanterna Verde John Stewart come protagonista: a tal proposito, lo scrittore e showrunner Seth Grahame-Smith, precedentemente annunciato, ha lasciato il timone dello show, come segnalato sempre dal The Hollywood Reporter. Stando al rapporto, Grahame-Smith aveva già completato otto sceneggiature per la serie streaming DC, ma secondo quanto riferito ha scelto di dimettersi dopo tutti i cambiamenti di leadership avvenuti nei mesci scorsi alla HBO Max e alla Warner Bros. Discovery.

La serie di Green Lantern originariamente doveva introdurre Guy Gardner (Finn Wittrock) e Alan Scott (Jeremy Irvine), ma con i cambiamenti dietro le quinte adesso a quanto pare sarà John Stewart sarà al centro della storia. Addirittura, pare che Wittrock e Irvine non hanno più un contratto per la serie, ma potrebbero tornare man mano che la produzione progredirà. Comunque, va sottolineato che le modifiche apportate a Green Lantern non hanno nulla a che fare con l'ascesa di James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios, dato che si tratta di decisioni prese già da diverse settimane.

Procede invece a spron battuto l'espansione dell'universo di The Batman di Matt Reeevs: a quanto pare, infatti, il nuovo spinoff Gotham PD è ancora vivo e sarà sviluppato parallelamente a quello dedicato all'Arkham Asylum.