Green Lantern: la serie DC ha una data d'uscita su HBO Max

Ci sono nuovi aggiornamenti per i fan della DC preoccupati per il destino della serie televisiva Lanterna Verde, dopo la cancellazione di Batgirl. Infatti, il progetto sembrerebbe essere ancora in lavorazione e avrebbe già una finestra di rilascio.

Un utente di Twitter ha condiviso uno screenshot delle informazioni sullo spettacolo di Lanterna Verde inviate all'Entertainment Identifier Registry (EIDR), che le società di media utilizzano per tenere traccia dei contenuti che pubblicano. La Warner Bros. è designata come "Org associata" per il progetto, la cui "Data di rilascio" è indicata come 2024.

Le informazioni su Lanterna Verde sembrerebbero essere veritiere, dato che il progetto condivide degli identificatori comuni con Doom Patrol di HBO Max. L'input di informazioni EIDR per la terza stagione della serie originale HBO Max sono infatti in linea con ciò che è stato rilasciato sul servizio di streaming nel 2021. Tuttavia, l'esistenza di informazioni EIDR per Lanterna Verde non garantiscono la sicurezza del progetto. Anche Batgirl era stato inviato a EIDR dalla Warner Bros e il sito mostrava la finestra di uscita prevista per il 2022, cosa che come sappiamo però non accadrà mai.

Per quanto riguarda Lanterna Verde, i dettagli sulla serie sono pochi, a parte qualche rapporto e due annunci di casting: Finn Wittrock (American Horror Story) nei panni di Guy Gardner e Jeremy Irvine (Treadstone) nei panni di Alan Scott. Tuttavia, la sceneggiatura per la prima stagione di Lanterna Verde è stata quasi completata, con lo scrittore Marc Guggenheim che ha confermato nel giugno 2022 che stava lavorando al finale di stagione.