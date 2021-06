Green Lantern, la star di The Crown Tobias Menzies sarà Sinestro nella serie di HBO Max?

Secondo gli ultimi rumor, la star di Game of Thrones e The Crown Tobias Menzies potrebbe presto unirsi al cast di Green Lantern, la serie tv in sviluppo per HBO Max. Scopriamo i dettagli.

Non è una sorpresa che i lavori per la nuova serie tv di HBO Max targata DC, Green Lantern, continuino indisturbati, soprattutto visto che son stati già annunciati due dei suoi protagonisti (Jeremy Irvine nel ruolo di Alan Scott e Finn Wittrock nei panni di Guy Gardner) e uno dei registi che si occuperà di portare in scena la storia.

Tuttavia, nelle ultime ore è apparso sul web un rumor che vorrebbe un noto attore tv nei panni di uno dei villain della serie: secondo il sito Illuminerdi, Tobias Menzies potrebbe unirsi al cast di Green Lantern nel ruolo di Sinestro.

Giorni fa era infatti trapelata una descrizione di casting che annunciava la presenza del personaggio nello show: "(uomo, 40 anni, ogni etnia) La più grande di tutte le Lanterne Verdi, Sinestro è una sorta di monaco guerriero, la personificazione della grazia in situazione di grande pressione. In qualità di comandante strategico dei Corps, tutte le Lanterne seguono i suoi ordini senza fare domande. E sebbene sia venerato per la sue incomparabile saggezza e forza di volontà, un destino più oscuro si nasconde sotto il suo atteggiamento zen [series regular]".

Menzies, che tra Outlander, Game of Thrones e The Crown ha avuto un gran da fare di recente, ha sicuramente le carte in regola per interpretare un simile personaggio... Staremo a vedere se sarà effettivamente questo il caso.

E voi, che ne pensate? Ce lo vedreste Tobias Menzies come Sinestro? Fateci sapere nei commenti.