Green Lantern, Sterling K Brown vuole esserci: 'Lo faccio per i miei figli'

La serie di Green Lantern per HBO Max si farà, e Sterling K Brown si è dichiarato pronto per lavorare nello show.

In un’intervista con Rotten Tomatoes, l’attore che dovrebbe interpretare Stewart, ha detto: “Guardavo religiosamente il cartone animato della Justice League al liceo, al college subito dopo, ecc. Era stupendo. Vedere John Stewart, sapere che c'era un Lanterna Verde nero è stato qualcosa che, in termini di rappresentazione, mi ha fatto pensare: "Oh, cavolo! C'è uno spazio per me in questo mondo e lo vedo". E quando guardavo i cartoni animati, pensavo: "Assomiglio un po' a questo tizio". Se potesse accadere, sarebbe davvero emozionante. Sarebbe uno di quei momenti di gioia nella vita, perché i miei figli lo capirebbero, senza che io debba spiegarglielo".

Green Lantern ha rischiato più volte di essere cancellato, ma lo show verrà prodotto e Gunn lo ha confermato: “È la storia di una coppia di Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan, e ci sono anche altre Lanterne, ma in realtà si tratta di una serie televisiva terrestre, quasi come True Detective, ma con una coppia di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali e sorvegliano la Terra. Scoprono un mistero terrificante che si collega alla storia più ampia del DCU.” Green Lantern è stata rielaborata specificatamente per John Stewart.

