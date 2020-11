Green Lantern, svelata una protagonista inedita della serie HBO Max?

Dopo i potenziali dettagli sulle diverse fasi temporali di Green Lantern, attesa serie HBO Max che seguirà una vasta gamma di Lanterne Verdi, un nuovo rumor pubblicato da The Direct anticipa l'arrivo di una new entry.

Secondo quanto riportato dal sito lo show vedrà tra i protagonisti l'inedito personaggio di Bree Jarta, una donna di colore metà umana e metà aliena cresciuta in una società avanzata su un pianeta lontano dalla Terra. Si è guadagnata il suo anello da Lanterna Verde grazie al suo impegno e la sua laboriosità, e ci tiene a sostenere i valori che rappresenta nel corpo di polizia spaziale. Inoltre il suo personaggio lavorerà al fianco del già noto Guy Gardner, con il quale avrà degli attriti per via delle loro personalità molto diverse.

HBO Max ha dato ufficialmente il via allo sviluppo del progetto ad inizio ottobre, rivelando che si tratterà di una "saga che attraversa decenni e galassie". Tra le varie Lanterne Verdi che faranno da protagoniste troveremo Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, e Alan Scott. Saranno presenti anche Sinestro e Kilowog.

Lo show dovrebbe entrare in produzione nella prima metà del 2021, mentre la data di uscita non è ancora sta rivelata. Intanto, il produttore Marc Guggenheim ha paragonato la serie di Green Lantern ad un film.