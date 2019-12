Greg Daniels, creatore di The Office, vorrebbe un reboot della serie

Qualche settimana fa si erano festeggiati i dieci anni di una famosa puntata di The Office, ma siamo sicuri che questa notizia farà discutere tutti gli appassionati dello show con protagonista Steve Carell: all'autore piacerebbe lavorare ad un reboot della serie.

Il rumor proviene dall'ex dirigente della NBC Bob Greenblatt, che in un articolo di The Hollywood Reporter ha ammesso di aver discusso questa possibilità insieme a Greg Daniels quasi quattro anni fa: "Sarà stato quattro anni fa, stavo discutendo con Greg di produrre un reboot di The Office, vorrebbe farlo e ha anche alcune idee a riguardo". Bob Greenblatt è diventato nel frattempo dirigente di WarnerMedia Entertainment, azienda responsabile del lancio di HBO Max, servizio streaming della casa de Il Trono di Spade.

Non è la prima volta che si parla di un ritorno in TV per The Office, anche lo stesso creatore della serie si era espresso favorevolmente, dichiarando: "È stata una cosa così perfetta che avrei paura a riprenderla. Abbiamo avuto la possibilità di concluderla come volevamo noi, non è stata cancellata in mezzo ad una run, quindi artisticamente parlando è completa. Detto questo non so nulla, ogni tanto il cast discute che sarebbe bello lavorare di nuovo insieme, ma non penso che sarà mai un reboot stile Will & Grace. Avrei paura di deludere i fan".

In attesa di ulteriori notizie, vi lasciamo con questa notizia con i migliori costumi di Halloween visti in The Office.