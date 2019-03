Greg Meidel, presidente di Fox Television, lascia la società

Solo pochi giorni fa è stato finalizzato l'accordo tra Disney e Fox per l'acquisizione di quest'ultima da parte della Casa di Topolino, ma è già iniziata la riorganizzazione societaria delle due aziende, il che ha portato a una serie di cambi strutturali.

Il primo grande cambiamento riguarda Greg Meidel, presidente di Fox Television che ha appena ufficializzato di aver lasciato l'azienda: si tratta della prima partenza di uno dei massimi esponenti del network dopo quelle di Peter Rice, e di Dana Walden e il suo team di senior executive, anche loro costretti a lasciare 20th Century Fox e Fox 21.

Dal riassetto per il momento sono state escluse 20th TV e ABC Studios, entrambe impegnate nella stagione dei pilot, per cui le decisioni in tal senso saranno posticipate ad Aprile-Maggio. L'accordo Disney-Fox dovrebbe portare al taglio di 7500 posti di lavoro, per cui possiamo aspettarci ulteriori cambiamenti in arrivo.

Meidel era stato presidente di Twentieth TV dal 1992 al 1995 ed era poi ritornato in azienda come presidente di MyNetwork TV, che è rimasta di proprietà della stessa Fox dopo l'acquisizione di Disney, ed era stato responsabile delle negoziazioni di alcuni importanti accordi del network, principalmente per quanto riguarda Modern Family, I Simpson, I Griffin e Bob's Burger.

Vedremo nel prossimo periodo come Disney avrà intenzione di rimpiazzarlo e riorganizzare le sue nuove proprietà.