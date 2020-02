Greg Nicotero ci mostra le modifiche alla mascotte di Creepshow per la seconda stagione

Tutti gli appassionati di film dell'orrore conoscono Greg Nicotero, nome importantissimo nell'industria degli effetti speciali. Parlando della sua collaborazione con Shrudder l'artista ha spiegato come casa produttrice di Creepshow sia un sogno per i fan dell'horror, inoltre in un video ci mostra la nuova faccia di Creep.

Potete trovare il filmato in calce alla notizia, oltre a confermare che Greg Nicotero è attualmente al lavoro sulla seconda stagione della serie, ci permette anche di vedere in azione la terrificante maschera del mostro, con il divertito commento dell'autore: "Creep sta ricevendo un piccolo lifting facciale prima della seconda stagione. Gli aggiungiamo delle labbra per farlo sorridere. La fase di pre produzione inizierà tra poco, poi a marzo andremo a girare la serie ad Atlanta". Ottime notizie per i fan della serie, anche se ancora non abbiamo una data ne un comunicato ufficiale riguardo la seconda stagione.

Creepshow è ispirata al film omonimo scritto da Stephen King nel 1982, con la regia di George Romero. Come la pellicola, anche lo show è di stampo antologico, presentando agli spettatori una serie di racconti auto-conclusivi influenzati dalle opere dell'orrore con cui Stephen King e Romero sono cresciuti. Se siete curiosi di scoprire tutte le citazioni presenti nelle puntate della serie vi segnaliamo questo video che ci mostra tutti gli easter egg in Creep Show.