Greg Nicotero racconta il suo Creepshow 'senza regole'

Creepshow nasce come film a episodi nel 1982, diretto da George Romero e realizzato con la collaborazione di Stephen King, un omaggio ai fumetti horror di EC Comics con cui i due sono cresciuti. Greg Nicotero ne ha tratto una serie che è stata da poco rinnovata per la seconda stagione.

Nicotero, che ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo proprio grazie a Romero, ha recentemente parlato di diversi aspetti della serie in un'intervista a Comicbook.

"Ho sempre pensato che Creepshow fosse in anticipo sui tempi" ha detto. "E se il film era un omaggio di Romero e Stephen King alla EC Comics, la mia versione è davvero un omaggio a George e Steve. La lavorazione è stata per me molto diversa da The Walking Dead, e ho adorato l'opportunità di raccontare storie che in realtà non avevano regole. In tutti i festival a cui vado, come Fantastic Fest e Scream Fest a Los Angeles e Sitges e in tutti questi posti, incontro cineasti strepitosi che hanno realizzato incredibili cortometraggi. La cosa sorprendente è che non ci sono regole. Non devi seguire alcun tipo di struttura, puoi raccontare qualunque storia tu voglia raccontare. Ero super eccitato per quell'aspetto della mia versione di Creepshow. Una storia può durare 12 minuti e un'altra 22 minuti, un'altra ancora 18 minuti. Non ci sono regole e questo mi riporta all'inizio del movimento horror alla fine degli anni '60: George, Tobe Hooper, Wes Craven, John Carpenter, erano tutti dei rinnegati che non seguivano le regole e l'horror, in generale, ha sempre quel tipo di natura ribelle."

Oltre a uno stile di riprese che ricorda i fumetti, Nicotero si è divertito anche a usare dei veri fumetti nella serie. Molte copertine sono un omaggio alle vecchie copertine di EC Comics, come la copertina di The Companion disegnata da Mike Broom, che riportiamo in calce all'articolo, omaggio a una cover di Jack Davis.

Tempo fa Greg Nicotero aveva raccontato di aver tentato di coinvolgere in Creepshow attori di Breaking Bad e The Walking Dead.