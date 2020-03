Greg Nicotero spiega i motivi per il ritardo di The Walking Dead 10

Nonostante le notizie riguardo un film di The Walking Dead dedicato a Michonne, il rinvio del finale della decima stagione ha deluso i fan. Greg Nicotero, regista dello show, ha voluto spiegare i motivi dietro questa scelta.

Il regista, nonché celebre esperto di effetti speciali, ha deciso di scrivere su Instagram un messaggio per tutti gli appassionati dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, in modo da fare un po' di chiarezza sulla situazione: "Per chi non lo sapesse la post produzione vuol dire aggiungere gli effetti sonori, la musica e il mixing generale. Questo processo può durare fino a tre settimane prima della messa in onda. Sto scoprendo anche io con voi questi rinvii, è una delusione, ma non preoccupatevi, la puntata ne varrà la pena".

Oltre alla sospensione della decima stagione, l'emittente televisiva ha deciso di rimandare la première di A World Beyond, secondo spin-off dell'universo di The Walking Dead, a data da destinarsi. Anche le riprese di Fear The Walking Dead sono state posticipate di un mese, condizioni queste che non permettevano di continuare i lavori sulla puntata finale della serie, che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 12 aprile.

Nel frattempo vi segnaliamo questa lettera scritta da Danai Gurira per i fan di The Walking Dead.