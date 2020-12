La Gregoraci attacca Pretelli: 'Con la Salemi è solo un copia e incolla'

Elisabetta Gregoraci, chiamata in causa sulla relazione da poco nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del GF Vip, ha usato parole piuttosto dure nei confronti dell'ex velino, sottolineando che ha tentato di replicare quanto già fatto con lei.

Nel corso della 29esima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha di proposito insistito sulla questione e la Gregoraci ha detto: "Se sta nascendo qualche cosa con Giulia? Me lo auguro per loro, però di sicuro vedo che alcuni passaggi sono un copia e incolla…".

Pretelli ascolta attentamente le sue parole e infastidito dice: "Ma scusa io sono così, se mi piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non è che li posso cambiare in base a chi ho davanti. Se sono carino, attento a versare l’acqua e così via, quello fa parte della mia indole. Questi comportamenti li ho avuti anche con le altre mie ex…Finora c’è un passato e il presente me lo sto vivendo. Tra un po’ di tempo ti saprò dire di più. So che a oggi ho vissuto una bella amicizia con Elisabetta, è un bel ricordo".

A questo punto la parola passa nuovamente ad Elisabetta Gregoraci che evidentemente contrariata dice: "Menomale che tra di noi ho messo dei paletti".

Intanto sembra che tra Briatore e la Gregoraci sia tornato il sereno, come dimostrano le dichiarazioni del noto imprenditore.