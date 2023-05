Gremlins: Secret of the Mogwai sarà ricca di Easter Egg dedicati a James Hong

Gremlins: Secret of the Mogwai è sbarcata su Max nel primo giorno di programmazione della rinata piattaforma di streaming. La serie animata permetterà ai fan di incontrare di nuovo Gizmo e Mr. Wing in nuove avventure, condite, a quanto pare, da tanti easter egg dedicati alla figura del nonno di uno dei personaggi presenti, Nonno Wing.

Abbiamo già avuto modo di vedere il bellissimo trailer di Gremlins: Secret of the Mogwai, e, mentre lo show ha debuttato in America su Max (la piattaforma che fino a qualche tempo fa era conosciuta come HBO Max), riportiamo le parole dello showrunner Tze Chun a ComicBook a proposito di eventuali easter egg dedicati a James Hong e a i tanti personaggi da lui interpretati, e in particolar modo all'eccentrico e memorabile villain Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown: “Credo ci sia un piccolo gesto della mano che ho inserito di nascosto. Quel tanto che basta per far dire ai fan ‘Sì, lo sappiamo’. E abbiamo anche un easter egg per ognuno degli altri ruoli di James Hong”.

Secrets of the Mogwai è ambientato nella Shangai degli anni ’20 del secolo scorso e racconterà il primo incontro tra Sam Wing, che diventerà il Mr. Wing del film originale e il piccolo Gizmo. Nel tentativo di riportare Gizmo alla sua famiglia e di scoprire un leggendario tesoro, gli eroi dello show dovranno scontrati da un industriale assetato di potere e dalla sua schiera di malvagi Gremlins.

In attesa di sapere qualcosa di più su un eventuale arrivo anche in Italia della serie animata, vi lasciamo alla recensione di Gremlins, film cult del 1984 che ha dato origine al franchise.