Gremlins: Secrets of the Mogwai, il cast risponde: 'Meglio Gizmo o Grogu?'

La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai vedrà il tanto atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema che debutterà sul piccolo schermo: Gizmo, il Gremlins bianco e marrone che tutti noi amiamo sa essere un affettuoso migliore amico che uno spietato mostro. Ma non solo perchè finalmente vedremo anche ritorno di Zach Galligan.

Gizmo non è l'unica creatura a fare colpo se pensiamo a Grogu di The Mandalorian, un personaggio che ha letteralmente rubato il cuore a tutti! Così Comickbook ha chiesto ai creatori della serie Gremlins: Secrets of the Mogwair e al cast chi sceglierebbero come animale domestico tra Gizmo e Grogu.

"Penso che potrei scegliere Baby Yoda - ha detto BD Wong - perché so cosa diventerà Baby Yoda, e quindi chi non lo vorrebbe? E non devo preoccuparmi delle regole", mentre per James Hong non ci sono dubbi sulla scelta di Gizmo: "Sceglierei Gizmo". Anche per AJ Locascio il prescelto è Gizmo: "Devo dire Gizmo, anche se voglio dire non può stare vicino all'acqua...". Sia Brendan Hay che Tze Chun, sceneggiatori e co-produttori della serie animata, il perfetto animale domestico è Gizmo, mentre Joe Dante regista del film Gremlins ha preferito non rispondere!

La serie TV Gremlins: Secrets of the Mogwai vedrà Gizmo in fuga, come mostra il trailer della nuova serie animata Gremlins, raccontando le origini di uno dei personaggi più amati del cinema!