Gremlins: Secrets of the Mogwai, date un'occhiata ai personaggi di Ming-Na e BD Wong

Sono passati ormai alcuni anni da quando fu annunciato lo sviluppo di una serie animata sui Gremlins, e il conseguente lancio di Gremlins: Secrets of the Mogwai su HBO Max, ma lo show non ha ancora fatto il suo debutto in tv. Adesso, però, ci arrivano delle prime immagini con i suoi protagonisti.

Abbiamo finalmente dei primi dettagli visivi sulla serie prequel dei Gremlins che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming HBO Max e Cartoon Network, e sarà presentata a giugno all'Annecy International Animation Film Festival .

Stiamo parlando di Gremlins: Secrets of the Mogwai, che vedrà tra i suoi doppiatori anche Ming-Na Wen nel ruolo di Fong Wing, James Hong nei panni del nonno, BD Wong come Hon Wing e Izaac Wang nei panni del protagonista, Sam Wing. Di questi quattro personaggi abbiamo anche delle prime foto, che potete trovare in calce alla notizia.

"Immerso nella ricchissima cultura e mitologia della Cina, Gremlins: Secrets of the Mogwai porterà gli spettatori nella Shanghai del 1920, dove la famiglia Wing scopre per prima la misteriosa creatura" si legge nella sinossi ufficiale "Sam Wing, il più giovane di casa, accetta il pericoloso compito di portare Gizmo a casa, e parte per un'avventura nelle campagne cinesi. A Sam e Gizmo si unisce anche una ladruncola di strada di nome Elle, insieme incontreranno (e a volte combatteranno con) dei vivaci mostri e spiriti del folklore cinese. Durante il loro viaggio, verranno anche inseguiti da un'industrialista assetato di potere e il suo crescente esercito di Gremlins malvagi".