Gremlins: Secrets of the Mogwai, Gizmo è in fuga nel nuovo trailer

Il canale YouTube di HBO Max ha appena pubblicato il nuovo trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai, serie d'animazione ambientata cinquant'anni prima del film originale del 1984: di conseguenza, non sorprende che tra i produttori esecutivi figuri anche Steven Spielberg.

Stando alla sinossi ufficiale, "Gremlins: Secrets of the Mogwai riporta gli spettatori nella Shanghai degli anni '20, dove la famiglia Wing incontra per la prima volta il giovane Mogwai chiamato Gizmo (A.J. LoCascio). Doppiato da Izaac Wang, Sam Wing (futuro proprietario del negozio Mr. Wing nel film Gremlins del 1984) accetta il pericoloso compito di portare a casa Gizmo e intraprendere un viaggio attraverso la campagna cinese. Sam e Gimzo vengono poi raggiunte da una ladra adolescente di nome Elle (Gabrielle Nevaeh) e insieme incontrato, e a volte combattono, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Durante la loro ricerca, finiscono con l'essere inseguiti da un industriale assetato di potere che si chiama Riley Greene (Matthew Rhys) e dal suo crescente esercito di malvagi Gremlins".

Gli elementi principali della storia vengono prefigurati non soltanto dalla clip, ma anche dal poster ufficiale: vediamo delle costruzioni millenarie in sottofondo, dei libri antichi, il simbolo dello Yin e Yang e un'orda di Stripe malvagi pronti ad attaccare, perfettamente in linea con la pellicola originale – a proposito: per fare un tuffo nel passato, ecco la recensione di Gremlins, la horror-comedy di culto firmata da Joe Dante.

Sviluppata da Tze Chun, la serie TV debutterà su Max il 23 maggio 2023. Nell'attesa, non perdetevi l'l'approfondimento dei personaggi Ming-Na e BD Wong in Gremlins: Secrets of the Mogwai.