Gremlins: Secrets of the Mogwai, Zach Galligan tornerà: 'E' stato sorprendente'

Il Comic-Con di San Diego ha portato con sé una serie di annunci entusiasmanti su nuovissimi progetti, ma una delle rivelazioni più interessanti per i fan di Gremlins è stata la conferma che la star dei film originali Zach Galligan tornerà nel franchise in Gremlins : Secrets of the Mogwai.

Anche l'attore stesso sembra essere eccitato e sorpreso per il suo ritorno e ha ricordato a ComicBook.com che rientrare nel ruolo significherà reimmergersi nell'amato franchise dal quale è lontano da più di 30 anni. La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai dovrebbe debuttare su HBO Max entro la fine dell'anno.

"È stato improvviso e in qualche modo scioccante, sorprendente e super divertente. Mi è capitato di vedere la pubblicità di Mountain Dew e di Secrets of the Mogwai la stessa settimana", ha ricordato Galligan durante il Comic-Con 2022. "Quindi, dopo 30 anni senza nulla, hai questi due fantastici eventi e solo un nuovo team creativo e una nuova esperienza. Non posso davvero dire molto su quello che sto facendo nello show, ma è divertente, è un po' inaspettato, è diverso e penso che le persone lo apprezzeranno davvero".

Ricordiamolo, l'attore non darà la voce al suo iconico Billy per la serie, poiché la narrazione si svolgerà decenni prima della nascita del personaggio. Intanto, il restante cast di Gremlins: Secrets of the Mogwai è stato svelato poco tempo fa.

