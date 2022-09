Grendel, Abubakr Ali risponde alla cancellazione di Netflix: C'è bisogno di queste storie

Un paio di giorni dopo la notizia della cancellazione di Grendel da parte di Netflix, è arrivata la risposta dell'attore protagonista designato dello show, Abubakr Ali, che ha ribadito quanto sia necessario avere storie di questo tipo, con un protagonista musulmano in grado di rappresentare quelle minoranze ancora escluse dal racconto mediatico.

In Grendel, Ali è diventato il primo attore arabo musulmano a interpretare un protagonista di una serie tratta dai fumetti. All'inizio di questa settimana, Netflix ha rivelato che non avrebbe proseguito con la produzione della serie. La decisione è stata presa dopo che Grendel aveva terminato la maggior parte delle riprese, ma la serie non era ancora conclusa, per cui attualmente è in cantiere una stagione parziale di otto episodi. Netflix ha dato comunque il permesso di vendere la serie altrove.

In un post su Instagram, Ali ha fatto notare che "nonostante costituiscano il 24% della popolazione mondiale, gli attori musulmani rappresentano solo l'1% dei personaggi che appaiono in TV".

"Ero davvero entusiasta del significato di questo ruolo per la mia comunità", ha continuato. "Non avrei mai pensato che questo settore avrebbe permesso a uno come me di interpretare un ruolo come questo, in cui un arabo potesse esistere nella zona grigia tra il bene e il male. Un ruolo in cui un arabo sullo schermo non sentisse il bisogno di "essere gentile" per assicurare a tutti quelli che lo circondano che non è uno dei "cattivi". Dove un arabo poteva vivere negli spazi della rabbia, della vendetta, del dispiacere, persino della vendetta, senza dover dimostrare al pubblico la propria umanità. Semplicemente esistendo, costringono e sfidano il pubblico a concedere loro la propria umanità, così come hanno fatto con gli attori bianchi che interpretano personaggi simili".

Ha poi ringraziato il cast e la troupe, aggiungendo: "C'è spazio e bisogno di storie come questa. Sono molto eccitato per il futuro".

Vedremo se Grendel verrà acquistata da un'altra piattaforma o network.