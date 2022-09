Grendel come Batgirl: Netflix cancella la serie a riprese in corso!

Netflix non andrà avanti con Grendel, una serie basata sul vigilante mascherato della popolare e pluripremiata serie di fumetti Dark Horse di Matt Wagner, che aveva già ricevuto un ordine di otto episodi che avrebbero composto la sua prima stagione. Abubakr Ali era il protagonista, primo attore arabo musulmano protagonista di una serie cinecomic.

La serie, scritta e prodotta esecutivamente da Andrew Dabb, noto per il suo lavoro a Resident Evil e Supernatural, nasceva dall'accordo di esclusiva di Netflix con Dark Horse Entertainment. I produttori hanno ora la possibilità di vendere la serie altrove.

Del cast facevano parte anche Julian Black Antelope (The Flash) nel ruolo di Argent, Madeline Zima (Californication) in quello di Liz Sparks, Jaime Ray Newman (Dopesick) sarà Jocasta Rose, Kevin Corrigan (The Get Down) Barry Palumbo, Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds) interpretava Stacy Palumbo, Erik Palladino (La Fantastica Signora Maisel) Teddy Ciccone, Andy Mientus (The Flash) sarebbe stato Larry Stohler e Brittany Allen (What Keeps You Alive) Annabelle Wright.

Alla regia dei primi due episodi dello show cancellato c'era Rachel Goldberg.

Grendel "segue le vicende di Hunter Rose, un abile schermidore, scrittore e assassino alla ricerca di vendetta per un amore perduto. Dichiarerà guerra alla malavita di New York solo per rendersi conto che... Perché combatterli, se puoi unirti a loro?".

Dark Horse Entertainment e Netflix collaborano attualmente a The Umbrella Academy e alla serie animata di Jonas Åkerlund Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles. Netflix ha rinnovato The Umbrella Academy per una quarta e ultima stagione e ha in cantiere una serie di progetti con Dark Horse, tra cui Mind MGMT e Revenge Inc.