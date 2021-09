Grendel, Netflix ordina la serie ispirata ai fumetti Dark Horse: annunciato il cast

Netflix ci sta decisamente prendendo gusto con le trasposizioni dei fumetti: la piattaforma streaming ha infatti ordinato Grendel, serie tv basata sull'omonima opera di Matt Wagner pubblicata da Dark Horse.

Netflix ha colpito ancora.

Dopo i vari The Umbrella Academy, Sandman, Jupiter's Legacy e soci adesso arriverà anche Grendel.

Come parte dell'accordo stretto tra Netflix e Dark Horse Entertainment, la serie a fumetti nata dalla fantasia di Matt Wagner diventerà una serie tv per il gigante dello streaming, che per il momento ha ordinato una prima stagione da otto episodi sotto la guida dello showrunner di Supernatural Andrew Dabb, produttore e sceneggiatore dello show.

"Non potrei essere più entusiasta che la saga di Grendel, una delle serie a fumetti indipendenti più longeve di sempre, sarà finalmente adattata per lo schermo" ha affermato Matt Wagner "Sotto la brillante guida dello showrunner Andrew Dabb, il nostro team creativo e il cast, che sarà sicuramente stellare, assieme a Dark Horse Entertainment, faranno squadra con Netflix per regalarci una trasposizione provocatoria che farà conoscere i miei personaggi e i miei concept a un nuovo pubblico, ma offrirà anche intrattenimento e sorprese ai fan di lunga data".

Già scelto l'attore protagonista, Abubakr Ali (Katy Keene, Power Book II: Ghost), che Wagner non vede l'ora di vedere in azione nel ruolo di Grendel/Hunter Rose: "Ha il carisma, lo stile e quell'audacia che ho sempre associato al ruolo".

A lui si uniranno anche Julian Black Antelope (The Flash) nel ruolo di Argent, Madeline Zima (Californication) in quello di Liz Sparks, Jaime Ray Newman (Dopesick) sarà Jocasta Rose, Kevin Corrigan (The Get Down) Barry Palumbo, Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds) interpreterà Stacy Palumbo, Erik Palladino (La Fantastica Signora Maisel) Teddy Ciccone, Andy Mientus (The Flash) sarà Larry Stohler e Brittany Allen (What Keeps You Alive) Annabelle Wright.

Grendel "segue le vicende di Hunter Rose, un abile schermidore, scrittore e assassino alla ricerca di vendetta per un amore perduto. Dichiarerà guerra alla malavita di New York solo per rendersi conto che... Perché combatterli, se puoi unirti a loro?".