Greta Thunberg: annunciata una serie tv sul cambiamento climatico

Greta Thunberg non ha bisogno di presentazioni: l'attivista si è fatta conoscere da tutto il mondo per il suo impegno a difesa dell'ambiente, tanto da essere stata eletta come la persona più influente del 2019 sul Times. Ora la diciassettenne potrà diffondere il messaggio anche attraverso una nuova serie tv.

Si tratterà ovviamente di un documentario, nel quale seguiremo Greta in giro per il mondo alla scoperta degli evidenti problemi che affliggono l'ambiente; la vedremo discutere con scienziati e professionisti e potremo vedere da vicino le sfide che si celano dietro alle sue campagne di sensibilizzazione. A capo del progetto c'è BBC Studios, casa di produzione d'eccezione quando si parla di documentari e contenuti a carattere scientifico.

La serie non ha ancora un titolo ufficiale e ulteriori dettagli saranno rivelati in futuro, ma possiamo aspettarci che una grande parte riguarderà anche l'aspetto sociologico e tutte le critiche che l'attivista sta subendo nel portare avanti certi temi. Impensabile che non ci sia un riferimento al difficile rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Greta aveva attaccato i leader mondiali durante una conferenza all'ONU e non ha mai nascosto la sua totale avversione per le politiche scellerate di Trump, sin da quando si è chiamato fuori dagli accordi sul clima di Parigi.

Il produttore della serie, Rob Liddell, ha commentato: " Il cambiamento climatico è forse il problema più importante delle nostre vite, quindi è una priorità creare una serie autorevole che esplori i fatti e la scienza dietro a questa complessa tematica. È un incredibile privilegio poter fare tutto ciò con Greta: avremo una visione in prima persona di cosa significhi essere un'icona globale ed uno dei volti più famosi del pianeta".

Non resta che attendere futuri dettagli per saperne di più sul progetto.