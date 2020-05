Grey's Anantomy, un finale incompiuto per la sedicesima stagione

La showrunner di Grey's Anatomy, Krista Vernoff, ha recentemente parlato di quelli che erano i piani originali per il finale della stagione 16 che saranno usati invece per la prossima stagione strettamente legata a Station 19.

Come più volte trapelato, nell'episodio finale avremmo assistito alla morte di uno tra i personaggi più importanti. Purtroppo però la pandemia di Coronavirus ha bloccato anche questa produzione, e quindi tutto ha subito una profonda modificazione.

Parlando con E! Online, la Vernoff ha detto: "Non siamo riusciti a girare gli ultimi quattro episodi, quindi sicuramente quello che stavamo pianificando di fare, subirà delle modifiche. Alcune cose le manterremo e altre cambieranno".

In precedenza la stessa Vernoff aveva condiviso che gli sceneggiatori stavano programmando di tornare al lavoro questo mese usando Zoom, pur non sapendo quando sarebbero iniziate le riprese per la stagione 17.

Anche se alcune cose verranno modificate, sappiamo certamente che importanti storyline si manterranno inalterate, come ad esempio quella di Teddy Altman, che dopo aver tradito Owen Hunt con Tom Koracick, si troverà ad affrontare le conseguenze delle sue scelte.

Tra le varie trame rivisitate potrebbe esserci anche quella della tratta di esseri umani con Andrew DeLuca il cui destino sembra essere stato anticipato anche in un episodio di Station 19.

La star Kim Raver, oltre ad aver chiesto ai fan di avere pazienza per l'interruzione di Grey's Anatomy 16, ha dichiarato di avere piena fiducia nel fatto che verrà resa giustizia al suo personaggio Teddy, mentre Vernoff ha recentemente espresso la speranza che la storia di Cindy Wright possa essere completata.