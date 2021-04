Grey's Anantomy, Giacomo Giannotti: 'Non so se ci sarà una nuova stagione'

Dopo l'incredibile colpo di scena della stagione 17, in molti si chiedono se Grey's Anatomy proseguirà ancora. A questa domanda ha provato a rispondere Giacomo Giannotti, l'interprete del dottor Andrew De Luca.

L'attore nel corso di un'intervista a Digital Spy ha rivelato che il futuro dello show appare ancora molto incerto. Stando alle parole di Giannotti infatti, la stagione 18 di Grey's Anatomy non è stata ancora confermata, sebbene gli spunti non manchino.

"Hanno creato un modello e una formula per fare questo spettacolo per sempre. Grey's Anatomy mette sempre in risalto i problemi degli eventi attuali e tutte quelle quelle questioni che devono essere portate in primo piano. Quindi non ci sarà mai carenza di storie da raccontare".

L'interprete di De Luca ha poi sottolineato che tutto dipende dai piani alti della ABC ma, anche e soprattutto dalla protagonista femminile della serie: "Tutto dipende dai creativi. Dipende da Ellen, da Shonda Rhimes, Krista Vernoff, i creatori dello spettacolo e dalla rete. Bisogna capire se vogliono davvero continuare a farlo o se vogliono fare spazio per qualcosa di nuovo. Penso però che la serie possa avere ancora una vita potenzialmente lunga vista la sua grande popolarità, il gran numero di telespettatori e gli ascolti incredibili".

Insomma, sebbene non ci sia ancora nulla di certo, ci sono tutti i presupposti per una diciottesima stagione di Grey's Anatomy. Voi cosa ne pensate?