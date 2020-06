Grey's Anantomy, ecco tutti i quesiti irrisolti a cui dovrà rispondere la stagione 17

Seppur non pensato per concludere la sedicesima stagione di Grey'Anatomy, la puntata "Put on a Happy Face", ha chiuso alcune importanti storyline sviluppate nel corso degli episodi, anche se non in modo troppo soddisfacente.

Abbiamo capito che le condizioni di Richard Webber (James Pickens Jr.) non sono dovute all'Alzheimer, ma sono causate da un avvelenamento da cobalto. Tutto è stato scoperto solo grazie alla tenacia di Meredith (Ellen Pompeo), che aiutata dall'intuito di De Luca (Giacomo Gianniotti) è riuscita a fare la corretta diagnosi, per poi subire un vero e proprio crollo nervoso. Il matrimonio tra Owen e Teddy è saltato e Amelia riesce a dare alla luce il suo bambino con l'aiuto della Bailey.

L'inaspettato colpo di scena dell'addio di Karev ha sconvolto non poco i fan. Alex infatti dopo aver rotto definitivamente con Jo, decide di abbandonare il Grey-Sloan Memorial Hospital, per ricongiungersi con Izzie, la donna amata e mai dimenticata uscita di scena nella sesta stagione.

Meredith inizia a gradire molto il regalo fattole da Cristina e si ritrova in un nuovo e inatteso triangolo amoroso. Cosa succederà nei prossimi episodi e quando potremo vederli? Non lo sappiamo ancora con certezza. Pare che le riprese di Grey's Anatomy 17 dovrebbero riprendere a luglio. Nel frattempo Ellen Pompeo dopo aver smesso di seguire molti suoi colleghi su Instragram, si impegna sempre più in difesa degli afroamericani, partecipando attivamente alle varie manifestazioni del Black Lives Matter.