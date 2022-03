Grey's Anathomy 18: ecco quando ripartirà su Disney Plus (col crossover con Station 19!)

Disney+ ha annunciato che la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy e la quinta stagione di Station 19 torneranno in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming con una puntata crossover.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 marzo, quando gli abbonati della piattaforma di streaming on demand troveranno in catalogo un doppio episodio crossover, dopo il quale entrambe le serie proseguiranno poi con un nuovo episodio a settimana.

Grey's Antathomy e Station 19 torneranno in onda dopo una pausa, entrambe con il nono episodio delle rispettive stagioni, e le storie degli amati protagonisti si incroceranno ancora una volta in un doppio episodio crossover: “Partiti dal nulla”, il nono episodio della quinta stagione di Station 19, e “Non è il momento di morire”, la seconda parte del crossover nonché nono episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy.

Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione (ma Grey's Anathomy è stata rinnovata per la stagione 19 qualche settimana fa), segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

