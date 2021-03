Grey's Anatmoy 17, la showrunner Krista Vernoff parla dell'ultimo scioccante episodio

Il ritorno dopo la pausa invernale della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy è stato decisamente un ritorno in pieno stile Grey’s Anatomy, i fan si sono ritrovati ancora una volta a piangere per un personaggio, l’unica differenza è che l’ultima svolta della serie ha spezzato anche il cuore della showrunner Krista Vernoff.

Infatti Andrew DeLuca è morto cercando di trovare una donna che trafficava giovani donne. La decisione di DeLuca di seguire la trafficante fuori dall'ospedale si è rivelata molto più pericolosa del previsto perché è stato accoltellato. Owen Hunt e Teddy Altman credevano di essere riusciti a riparare la sua ferita con un intervento chirurgico, ma in una svolta scioccante, il corpo di DeLuca ha ceduto per i troppi danni riportati ed in seguito è morto.



La puntata ci ha riportato sulla spiaggia simbolo di Meredith Grey, ancora alle prese con il COVID-19, e abbiamo visto DeLuca congedarsi pacificamente prima di avere una reunion commovente con sua madre, una scena che ha toccato molto la showrunner Krista Vernoff tanto quanto tutti i fan dello show.



Parlando con Entertainment Weekly, Vernoff ha spiegato come è nata la storia di DeLuca: "Questi episodi sono nati nella mia testa completamente", ha detto, prima di ammettere che non erano state prese decisioni ufficiali o discussioni nella stanza degli scrittori sul fatto di "uccidere il personaggio" o come farlo morire.



"C'era letteralmente un'intera trama che mi è venuta in testa..e quando l’abbiamo scritta ho pensato, 'Oh mio Dio, stiamo uccidendo DeLuca?' È così che è successo", ha detto.



Anche se Krista ha insistito sul fatto che "nessuno" voleva uccidere DeLuca, l'arco del personaggio sembrava svolgersi in modo organico. "Nessuno voleva uccidere DeLuca. Ma quando sono entrata e ho rivelato la mia idea tutti hanno detto: 'Oh sì, questa è la storia giusta'", ha aggiunto.



Per quanto riguarda la famosa spiaggia che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione, Krista la considera "un regalo", in quanto consente agli spettatori di elaborare il proprio dolore per i loro personaggi preferiti.



"L'opportunità di immaginare che con la morte arriva il ricongiungimento con i propri cari è una cosa che non avevamo mai fatto in questo show in quel modo. Abbiamo trovato nuovi modi per dire addio ai personaggi che ti permettono di piangerli ed essere devastato e anche sopraffatto e di pensare: "Oh mio Dio, chi ci sarebbe sulla mia spiaggia?” Penso sia un regalo. La adoro e ne sono grata. Adoro quella spiaggia."



