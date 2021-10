Grey's Anatmoy 18, un atteso ritorno al Grey Sloan nel promo del prossimo episodio

Grey's Anatomy è tornato per la sua diciottesima stagione e visti gli stravolgimenti di cast avvenuti nella stagione precedente, ora ci sono alcuni grandi cambiamenti in corso al Grey Sloan Memorial Hospital compresi nuovi ritorni.

Nell’episodio della prossima settimana infatti Addison Montgomery tornerà tra i corridoi dell’ospedale, interpretata da Kate Walsh, per aiutare gli specializzandi in difficoltà a causa delle importanti lezioni che hanno perso a causa della pandemia di COVID-19 che li ha tenuti impegnati e lontani dalle sale operatorie.



Addison, come i fan ricorderanno, è l'ex moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempsey) che ha ottenuto anche la sua serie spin-off Private Practice.



In un'anteprima dell'episodio della prossima settimana intitolato Hotter Than Hell che potete vedere qui sopra si sentono gli specializzandi ipotizzare che "qualcuno di importante" sia diretto al Grey Sloan, hanno ragione.



Si vede quindi Addison entrare in scena e presentarsi a loro dicendo: "Dovete essere il gruppo che ha rovinato il programma di specializzazione".



Nelle scene successive, Addison è in sala operatoria quando Richard Webber interrompe il suo intervento chirurgico per dire che l'aria condizionata è spenta e lei deve interrompere l'operazione o il paziente sarà a rischio di infezione.



Richard le dice: "Trova un modo per raddoppiare la tua velocità", a cui Addison risponde: "Trovami un paio di mani con esperienza..." prima di aggiungere: "Chiama Meredith Grey".



Il mese scorso, la star di Gray's, Camilla Luddington, ha parlato del grande ritorno di Addison nello show:



"È tornata ed è come se non fosse mai andata via", ha detto Luddington a Entertainment Tonight. "Sento che la sua presenza nelle scene è… come se in qualche modo possedesse l'ospedale. Io sono tipo, 'Oh mio Dio, è Addison'".



Siete felici del ritorno di Addison in Grey's Anatomy? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto Scott Speedman è tornato in Grey's Anatomy e potrebbe avere una storia con Meredith, mentre Ellen Pompeo ha svelato che Denzel Washington l'ha convinta a restare al timone di Grey's Anatomy.