Grey's Anatomy 14: Ellen Pompeo sul finale di stagione: "non sarà facile"!

Bene, questa affermazione non ci giunge esattamente come qualcosa di nuovo. Nel senso che in Grey's sappiamo perfettamente che può accadere di tutto in qualsiasi momento, non solo nel finale!

Durante un'intervista informale su Twitter, rilasciata martedì, la protagonista di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha rivelato un indizio super-criptico riguardo il finale di stagione, la numero 14 del drama a tema medico della ABC, che segnerà la fine del cammino per i membri del cast Jessica Capshaw e Sarah Drew.

Grey's Anatomy non può, o almeno non dovrebbe, uccidere April. Una fan ha chiesto alla Pompeo di spiegarle cosa succederà il 17 maggio in tre parole, e lei ha detto: "Non sarà facile".

Quel che vedremo tra poco nella serie, sfiderà seriamente la resistenza psicologica dei fan di Arizona e di April, soprattutto perché sappiamo come, di solito almeno, i personaggi escono dalla serie: dentro a dei sacchi neri! Ricordiamoci dei vari George, Lexie, Mark, Derek, Denny, ecc...

Curiosi di vedere come andrà a finire questa quattordicesima stagione?