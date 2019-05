Grey's Anatomy 15: la showrunner spiega il colpo di scena finale

Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, ha parlato dei clamorosi ultimi avvenimenti che hanno avuto come protagonisti i personaggi di Meredith Grey e Andrew DeLuca durante la parte finale della quindicesima stagione.

Le critiche al colpo di scena in Grey's Anatomy, avvenuto durante l'ultimo episodio, sono state la dimostrazione che non tutti gli appassionati della serie hanno completamente assimilato i risvolti di trama che hanno portato i personaggi principali a compiere determinate scelte, lasciando così in molti con una leggera sensazione di amaro in bocca. La Vernoff, però, ha tenuto a precisare che si è trattato semplicemente di una scelta creativa:

"L'intenzione era quella di portare la gente a riflettere su quanto accaduto, in modo tale da poter discutere tutta l'estate di questo colpo di scena. Quando torneremo dalle vacanze ci occuperemo di tutto. Aver creato un finale del genere ci permette di sperimentare molto con la prossima stagione. La parte della frode assicurativa, che ha coinvolto i personaggi di Meredith, Richard e Alex, è stata una scelta di scrittura creativa che ci ha divertito molto. D'altronde, dopo 342 episodi, diventa necessario cambiare ogni tanto registro per mantenere vivace lo show"

Ricordiamo infine a tutti i fan della serie che Grey's Anatomy è stata rinnovata per due stagioni.