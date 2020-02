Grey's Anatomy 16: Alex Karev ricompare nello show ma i fan non ci stanno

Avevamo già parlato di come l'uscita di scena di Karev avesse fatto infuriare i fan di Greys Anatomy. Ora il dottore torna in maniera un po' subdola attraverso un messaggio e gli spettatori continuano a storcere il naso.

Il problema è che un personaggio storico di una serie non può ritirarsi dalle scene in maniera così anonima, secondo i fan. Karev ha semplicemente abbandonato i colleghi per andare a trovare sua madre in Iowa. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato l'episodio intitolato The Last Supper, nel quale Alex torna senza realmente tornare. Il dottor Webber riceve infatti un messaggio inviatogli da Karev, il quale gli propone di far lavorare la figlia Maggie al Pac-North, ospedale in cui Karev attualmente opera.

Il fatto che il personaggio interpretato da Justin Chambers ricompaia in maniera così improvvisa e senza un ruolo di spicco non ha fatto che sollevare nuove critiche su Twitter:

"Quanto ancora dobbiamo fare finta che Alex sia ancora nella serie? I fan meritano di meglio", "Perché ci sventolate Alex Karev davanti alla faccia?", "Richard messaggia con Alex come se fosse tutto ok, ma so che non vedremo mai più ricomparire Karev sullo schermo"

Insomma, sembra proprio che la mossa degli sceneggiatori non sia stata ben accolta. Ha destato decisamente più consenso la relazione tra Amelia e Link.