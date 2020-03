Grey's Anatomy 16: Amelia rivela chi è il padre del bambino in un'emozionante scena

Archiviato il caso Alex Karev, personaggio che è andato incontro ad un happy ending che non ha soddisfatto i fan di Greys Anatomy, è arrivato il momento di scoprire di chi sia il bambino di Amelia.

L'episodio intitolato Life on Mars ha visto il personaggio interpretato da Caterina Scorsone rivelare la verità a Link (Chris Carmack). In una scena particolarmente emozionante, Link si presenta alla porta di Amelia armato di chitarra e, sebbene stia diluviando, si decide a dichiararle il proprio amore, pur ammettendo di non saper scrivere canzoni: "Sono innamorato di te, Amelia, e sono innamorato di questo bambino: questo è ciò che conta per me".

Ha finalmente realizzato che non è importante di chi sia il bambino, l'importante è che lui sia disposto a volergli bene a prescindere da ciò che dirà il test di paternità, ed è comunque intenzionato a formare una famiglia con Amelia. Quest'ultima gli chiede se è davvero quello che vuole e dopo la risposta affermativa i due non possono che unirsi in un bacio sotto la pioggia. È allora che Amelia dichiara: "Avevo bisogno di sentirtelo dire. Perché ho ricevuto i risultati... ed è tuo".

I due allora si abbracciano felici. "Ma devi comunque scrivermi quella canzone", scherza infine Amelia. Potete vedere la scena completa nella seconda parte del video pubblicato da AMC. Link ha quindi abbandonato i precedenti timori dimostrati ad Amelia e i due formeranno una famiglia.

La sedicesima stagione di Grey s Anatomy si è dovuta interrompere a causa del Coronavirus, ma sicuramente i lavori per concludere le ultime puntate riprenderanno una volta passato il pericolo di contagio.