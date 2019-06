Grey's Anatomy 16: ecco come Jo Karev supererà il suo trauma

Uno degli showrunner di Grey's Anatomy, ha parlato della trama della prossima stagione del longevo medical drama, in particolare in riferimento alla storia di Jo Karev.

In un'intervista a TVGuide, Elisabeth Finch, che è anche produttrice esecutiva, ha rivelato infatti che con la sedicesima stagione il personaggio della dottoressa interpretata dall'attrice Camilla Luddington lotterà per cercare di uscire dalla depressione, in cui è caduta dopo aver scoperto di essere il frutto di una violenza sessuale.

Negli ultimi episodi Jo era stata costretta a farsi ricoverare nel reparto psichiatrico a causa del dolore che l'aveva travolta una volta appresa la notizia.

Elisabeth Finch ha affermato che nelle nuove puntate sarà dato molto spazio all'importanza dell'aiuto delle persone care nei momenti difficili e alla necessità di lasciarsi aiutare senza vergogna. Argomenti di cui si parla poco in televisione, ha aggiunto.

Infine, la scrittrice ha rivelato che le riunioni per la stesura della sceneggiatura della sedicesima stagione sono appena cominciate e sarà felice di poter raccontare di come sia possibile tornare alla serenità della vita precedente, dopo aver attraversato un periodo particolarmente traumatico.

