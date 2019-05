Grey's Anatomy 16, Chris Carmack e altre due membri del cast promossi a series regular

Il rinnovo per altre due stagioni di Grey's Anatomy, esattamente la sedicesima e la diciassettesima, ha resto la serie ShondaLand la più longeva dell'intera storia della ABC, e a quanto pare nei prossimi episodi tre membri del cast passeranno da guest a serie regular, tra cui anche Chris Cormack.

La notizia arriva direttamente da TVLine, che ha avuto recentemente modo di apprende come Cormack (Dr. Atticus Lincoln), Jake Borelli (Levi) e Greg Germann (Thomas Koracick) siano stati ufficialmente promossi a figure regolari nella serie. I tre avranno dunque molto più spazio di manovra e li vedremo interagire di più con i vecchi protagonisti, in nuove dinamiche affettive e lavorative all'interno del sempre più affollato Seattle Grace Hospital.



Krista Vernoff, attuale showrunner di Grey's Antomy, ha dichiarato in merito: "Chris, Jake e Gregg sono tornati nei loro personaggi per diverse stagioni come guest star, rivelandosi però alcuni dei protagonsiti preferiti dai fan. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con loro e con i loro personaggi e siamo lieti di accoglierli nella grande famiglia di Grey's Anatomy come serie regular"



In attesa di capire come finirà la quindicesima stagione - il venticinquesimo e ultimo episodio andrà in onda il prossimo 16 maggio -, alcuni fan hanno intanto criticato via social il colpo di scena del 15x24, aspettando di vedere quali conseguenze ci saranno.